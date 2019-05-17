Хотел привезти сувенир из отпуска, а получил уголовное дело. Это история жителя Самары, который прямо на таможне узнал, что нарушил закон. Теперь ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, или срок от 3 до 7 лет тюрьмы.

Хотел привезти сувенир из отпуска, а получил уголовное дело. Это история жителя Самары, который прямо на таможне узнал, что нарушил закон, а точнее — статью 226-ю Уголовного кодекса о контрабанде. Перечень запрещенных к ввозу в Россию веществ и товаров в ней довольно длинный. В данном случае сработала строка о контрабанде "культурных ценностей, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Вещественное доказательство в рамках уголовного дела — ветка коралла. В материалах речь идет о "небольшом фрагменте". Казалось бы, невинный сувенир. Однако он защищен законом, чего российский турист, как уверяет, не знал. По словам самарца, коралл он нашел на пляже и просто положил в чемодан, не задумываясь. Теперь ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, или срок от 3 до 7 лет тюрьмы. Это формальная сторона вопроса, но есть и другая — моральная.Многие пользователи Интернета, прочитавшие новость, шутят, вспоминая, как Карл у Клары украл кораллы. Но Евгений из Самары ничего не крал, а вот признан нарушителем закона. И ему не до юмора — уголовное дело за контрабанду.С виду трудно понять, что когда-то это был живой организм. В Таиланде к туристу при вылете претензий не было. А вот в аэропорту Самары в багаже прилетевшего усмотрели "ветвь скелета морского полипа вида Стилофора из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения"."Его действия будут проверены в ходе доследственной проверки и в случае, если вид относится к такому виду биологических ресурсов, он будет привлечен к уголовной ответственности", — говорит адвокат Алексей Аксенов.Категория тяжких преступлений — от 3 до 6 лет лишения свободы. Но, скорее всего, будет повторная экспертиза. При этом в самом Таиланде даже за взятый с пляжа песок или землю турист может быть привлечен к ответственности. Перед тем, как выбирать место отдыха, узнайте хотя бы законы страны, обычаи и культуру."Во многих странах действуют ограничения по вывозу песка и земли, потому что это собственность, например, короля. В этом случае есть даже рекомендация по покупке комнатных растений — их приобретают уже в форме для перевозки. Есть ограничения по фруктам, по сувенирам", — объясняет Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.Иногда даже безобидный с виду сувенир тоже может оказаться в списке запрещенных. Найти советы обычно можно на туристических форумах в Интернете, на сайтах Ассоциации туроператоров или Министерства иностранных дел России."Само собой запрещены слоновьи кости, черепашьи панцири и изделия из них. Хотя недавно власти сняли 10-летний запрет на вывоз слонов, но здесь идет речь об исследовательских и дипломатических целях, об обменах между музеями", — рассказывает Григорий Зименков, руководитель представительства ТАСС в Таиланде.Не надо забирать с собой нетронутые флору и фауну, стоит наслаждаться этими видами прямо во время отдыха. Погружения в подводный мир станут лучшими эмоциями и воспоминаниями вашего отпуска. Тем более, что в 21 веке все это можно снять на видео, а потом пересматривать снова и снова.В этом году из отпуска зарубежные звезды шоубизнеса и блогеры рекомендуют привозить пластик, который человечество так активно сбрасывает в водоемы. Если каждый отдыхающий на побережье соберет хотя бы 5 штук запрятанных между камней сигарет или пластиковых крышек, то в следующем сезоне море точно немного станет чище.