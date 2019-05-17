В ночь на 17 мая в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступила информация о подготовке провокации террористами Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

В ночь на 17 мая в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступила информация о подготовке провокации террористами "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении "химического оружия" против мирного населения провинции Идлиб.Имитацию якобы "отравления" сирийцев рядом с осколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить данные съемки в социальных сетях и западных СМИ, передает телеканал "Россия 24".Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей Серакаба в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии продолжает мониторинг обстановки на территории зоны деэскалации Идлиб и в прилегающих районах Сирийской Арабской Республики.