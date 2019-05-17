Дональд Трамп заявил главе Пентагона, что не допустит войны с Ираном. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Дональд Трамп заявил главе Пентагона, что не допустит войны с Ираном. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.Как раз сегодня утром у Трампа был брифинг с военными по ситуации в Иране, напоминает телеканал "Россия 24". Там якобы и прозвучало это заявление.Между тем высокопоставленные чиновники из администрации президента США готовят новые санкции, цель которых – подрыв режима в Иране, в том числе – с помощью ослабления экономики. Так, под ограничения могут попадать целые сектора экономики – например, нефтехимический. Данный пакет санкций рассматривается как альтернатива военным действиям.