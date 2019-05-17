Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для грязной нефти на украинской территории. Возобновление прокачки запланировано в ночь на 20 мая.

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.В концерне "Белнефтехим" поясняют, что это сделано из-за отсутствия резервуаров для грязной нефти на украинской территории. Транзит нефти в сторону Польши также не осуществляется, передает "Интерфакс". Предположительно, прокачка будет возобновлена в ночь с 19 на 20 мая.Кроме того, специалисты "Белнефтехима" разрабатывают с российской стороной новый график замены нефти на чистую для дальнейшего транзита по нефтепроводу "Дружба".Между тем вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком вопрос компенсации потерь за поставки некачественной нефти. По итогам встречи Козак сказал, что ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" будет обсуждена на следующей неделе на уровне премьер-министров России и Белоруссии, передает РИА Новости.В середине апреля Белоруссия заявила, что из России поступает грязная нефть с высоким содержанием хлорорганических соединений. 30 апреля работа нефтепровода "Дружба" была приостановлена. В России по данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержаны 4 человека.