Тело известного журналиста предали земле. На похоронах Сергея Доренко были замечены очень подозрительные персоны.

Тело известного журналиста предали земле. На похоронахСергея Доренко были замечены очень подозрительные персоны.Сегодня, 17 мая, в церемониальный залТроекуровского кладбища пришли сотни людей. Родные, коллеги и поклонники прощались слегендарным журналистом Сергеем Доренко. Они возлагали к гробу цветы, произносилитраурные речи и вспоминали заслуги умершего.Однако не все присутствующие на церемонии скорбели по усопшему:были и те, кто просто глазел, как на представлении. Тут и там сновали так называемые "похоронныегастролеры" – люди, которые специально приходят посмотреть на звезд в гробу. Примечательно, что эти ротозеи не пропускают ни одного подобного мероприятия.Журналисты уже давно приметили этих "мутных" персонажей, ведь теходят на церемонии прощания как на работу. "Похоронные гастролеры" привлекают ксебе внимание присутствующих и с удовольствием дают комментарии прессе.Например, одна пенсионерка призналась, что после прощания с журналистомпойдет посмотреть на могилу Юлии Началовой. Причем таких как она, на мероприятии собралось много.Также в очереди к гробу был замечен старик с длинными седымиволосами и бородой. Сначала он приставал к посетителям кладбища с выдуманнымиисториями о , а после громко пел песни. Об этом сообщает Telegram-канал"Медиакиллер".