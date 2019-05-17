Тело известного журналиста предали земле. На похоронах
Сергея Доренко были замечены очень подозрительные персоны.
Тело известного журналиста предали земле. На похоронах
Сергея Доренко были замечены очень подозрительные персоны.
Сегодня, 17 мая, в церемониальный зал
Троекуровского кладбища пришли сотни людей. Родные, коллеги и поклонники прощались с
легендарным журналистом Сергеем Доренко. Они возлагали к гробу цветы, произносили
траурные речи и вспоминали заслуги умершего.
Однако не все присутствующие на церемонии скорбели по усопшему:
были и те, кто просто глазел, как на представлении. Тут и там сновали так называемые "похоронные
гастролеры" – люди, которые специально приходят посмотреть на звезд в гробу. Примечательно, что эти ротозеи не пропускают ни одного подобного мероприятия.
Журналисты уже давно приметили этих "мутных" персонажей, ведь те
ходят на церемонии прощания как на работу. "Похоронные гастролеры" привлекают к
себе внимание присутствующих и с удовольствием дают комментарии прессе.
Например, одна пенсионерка призналась, что после прощания с журналистом
пойдет посмотреть на могилу Юлии Началовой. Причем таких как она, на мероприятии собралось много.
Также в очереди к гробу был замечен старик с длинными седыми
волосами и бородой. Сначала он приставал к посетителям кладбища с выдуманными
историями о , а после громко пел песни. Об этом сообщает Telegram-канал
"Медиакиллер".