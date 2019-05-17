Избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит проводить политику своих предшественников, улучшения отношений с Россией можно не ждать. В противном случае шоумена могут убить. Эксперт сделал шокирующее заявление о судьбе актера.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит проводить политику своих предшественников, улучшения отношений с Россией можно не ждать. В противном случае шоумена могут убить. Эксперт сделал шокирующее заявление о судьбе актера.Все украинские лидеры проводили по большему счету одинаковуюполитику, отметил на пресс-конференции в Москве политолог Ростислав Ищенко. Поего словам, второй президент Незалежной Леонид Кучма работал по 12-14 часов, аего предшественник, Виктор Ющенко, относился к своим обязанностям спустярукава.Но от того, кто сидит в кресле главы государства, нивнешняя, ни внутренняя политика Украины не менялась, подчеркнул эксперт."И она будет ровно той же, какую будет проводить Зеленский, независимо оттого, работоспособным он будет или ленивым, будет он зависимым от Коломойскогоили будет он зависимым от Ахметова", – полагает аналитик. Он выразилсомнение, что избранный президент сможет стать независимой фигурой.Политику государства определяет не президент, а элита путемдоговоров и союзов, отметил Ищенко. А тот лидер, который пытается выйти зарамки элитных договоренностей, может разделить судьбу российского императораПавла I. В ночь на 24 марта 1801 года царь в результате заговора был убит всвоем дворце в Санкт-Петербурге.Ищенко уверен: будет зависим от договоренностейукраинских олигархов, а крупный бизнес Незалежной на сотрудничество с Россиейне настроен. "Потому что украинский олигархат последовательно, настойчивона протяжении тридцати лет ведёт Украину в диаметрально противоположномнаправлении", – заключил аналитик.Напомним, о возможном убийстве Зеленского говорили еще вовремя предвыборной кампании. Так, публицист Максим Шевченко отметил, чтоюморист – единственный из влиятельных украинских политиков, у которого руки незапачканы кровью.По мнению эксперта, мог бы наладить контакты сМосквой. "Если его не убьют", – сказал журналист в интервью изданию"ПолитНавигатор".