Ранее было запущено движение на участке Северо-Восточнуой хорды в районе Метрогородка.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе начнется этим летом, сообщил журналистам первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.По его словам, сейчас проект участка от Ярославского до Дмитровского шоссе прошёл экспертизу, завершается разработка всей необходимой документации. Аксенов отметил, что это один из самых сложных участков. Для его строительство необходимо высвобождать территорию, переносить часть коммуникаций. Однако, уже летом строители начнут работу на этом участке Северо-Восточной хорды. Завершить работы планируется до конца 2022 года.Всего с начала года в столице было построено 20 км новых дорог, это пятая часть запланированного объёма. В пятницу было запущено движение на участке Северо-Восточнуой хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородка. Открыл движение на участке мэр Москвы Сергей Собянин.