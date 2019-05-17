Со дня смерти певицы прошло ровно два месяца. Но боль в сердцах поклонников не утихает. Они стали писать петиции в Москомнаследие с требованием увековечить память покойной артистки.

Со дня смерти певицы прошло ровно два месяца. Но боль в сердцах поклонников не утихает. Они стали писать петиции в Москомнаследие с требованием увековечить память покойной артистки.Певица Кристина Есаян заявила: "Я считаю, что Юлия достойна того, чтобы называлась улица в ее честь. И памятная доска тоже бы не помешала". Многие люди согласны с этим мнением и полагают, что покойная Юлечка достойна памятника в столице.По одному из предложений будущий монумент может появиться в Южном административном округе столицы, где в 1-м корпусе дома 21 на улице Чертановская и жила певица. Здесь много парков и скверов, поэтому памятник молодой артистке может вполне стоять и там.Соседи говорят, что были бы рады видеть на подъезде мемориальную доску, посвященную лучшему голосу страны. И даже готовы собрать деньги на установку барельефа, подобного тому, что есть на доме Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке.Что же касается переименования улицы Чертановская в улицу Юлии Началовой, то пока это, увы, невозможно, хотя поклонники певицы очень этого хотят. Дело в том, опросами увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. В соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося исторического события или кончины лица.Справедливости ради заметим, что идея почтить память Началовой нравится далеко не всем. Так во время пресс-конференции, посвященной предстоящему"Славянскому базару в Витебске", журналист Денис Сорокин обратился к директору "Славянского базара в Витебске" Глебу Лапицкому с предложением как-то почтить память Юлии Началовой – объявить минуту молчания или сделать трибьют из кавер-версий ее песен. Музыкальный критик Сергей Соседов этого не стерпел. "Вы в своем уме?! – закричал он. – Какой к черту концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более что певица очень посредственная!"Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах покойницы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.