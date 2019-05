Умерла одна из самых известных кошек в мире, прославившаяся необычной внешностью за счет своей мордочки. Сердитой кошки или Grumpy Cat не стало 14 мая в возрасте семи лет. Пост о смерти животного выложен на его официальной странице в Instagram, которая собрала более 2 миллионов подписчиков по всему миру.

Хозяева кошки отметили, что она помогала улыбаться многим людям даже в самые трудные времена. Причиной трагических обстоятельств стали осложнения от перенесенной недавно инфекции мочевыводящих путей.View this post on InstagramSome days are grumpier than others...A post shared by Grumpy Cat (@realgrumpycat) on May 17, 2019 at 2:01am PDTНастоящая кличка четвероногого — Соус Тардар. Животное прославилось на весь интернет после того, как брат хозяйки питомца поделился его снимком на форуме Reddit в сентябре 2012 года. Многие не остались равнодушными к необычной внешности сердитой кошечки.Grumpy Cat входила в список самых богатых питомцев в мире, занимая третье место.