Сегодня в сеть поступило известие о смерти самой известной в мире кошки Grumpy Cat. Сообщение было опубликовано в Twitter на официальной странице питомца в полдень.

Сегодня в сеть поступило известие о смерти самой известной в мире кошки Grumpy Cat. Сообщение было опубликовано в Twitter на официальной странице питомца в полдень.Причиной смерти интернет-звезды стала инфекция мочевыводящих путей. Она дала серьезные и мучительные осложнения, и животное спасти не удалось. Кошка скончалась в возрасте 7 лет.Хозяева подписали под фото: "Некоторые дни злее, чем другие". Для них она была больше, чем просто домашний питомец. Она была полноценным членом семьи.Для многих фанатов это тоже стало настоящим ударом. Грэмпи была любимицей многих. У нее были поклонники во всех уголках мира."Я так сильно хотел погладить ее однажды, буду очень по ней скучать!", – горестно написал один из обожателей.Отметим, настоящие имя Грэмпи – Соус Тартар (Tardar Sauce), или сокращенно Тард. Причиной "сердитого" внешнего вида стал ген карликовости. Собственно, и прозвище Grampy cat напрямую связанно с этим. Дословно оно переводится как "сердитая" или "сварливая" кошка.За свою недолгую, но очень яркую жизнь, кошка сняться в рекламе и собственном фильме. Также она стала героиней книги, комикса и нескольких видеоигр. Но свою популярность Грэмпи заработала благодаря сотне тысяч мемов.