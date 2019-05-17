Сегодня в сеть поступило известие о смерти самой известной в мире кошки Grumpy Cat. Сообщение было опубликовано в Twitter на официальной странице питомца в полдень.
Сегодня в сеть поступило известие о смерти самой известной в мире кошки Grumpy Cat. Сообщение было опубликовано в Twitter на официальной странице питомца в полдень.
Причиной смерти интернет-звезды стала инфекция мочевыводящих путей. Она дала серьезные и мучительные осложнения, и животное спасти не удалось. Кошка скончалась в возрасте 7 лет.
Хозяева подписали под фото: "Некоторые дни злее, чем другие". Для них она была больше, чем просто домашний питомец. Она была полноценным членом семьи.
Для многих фанатов это тоже стало настоящим ударом. Грэмпи была любимицей многих. У нее были поклонники во всех уголках мира.
"Я так сильно хотел погладить ее однажды, буду очень по ней скучать!", – горестно написал один из обожателей.
Отметим, настоящие имя Грэмпи – Соус Тартар (Tardar Sauce), или сокращенно Тард. Причиной "сердитого" внешнего вида стал ген карликовости. Собственно, и прозвище Grampy cat напрямую связанно с этим. Дословно оно переводится как "сердитая" или "сварливая" кошка.
За свою недолгую, но очень яркую жизнь, кошка сняться в рекламе и собственном фильме. Также она стала героиней книги, комикса и нескольких видеоигр. Но свою популярность Грэмпи заработала благодаря сотне тысяч мемов.