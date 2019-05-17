ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дубинина Александра Васильевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дубинина Александра Васильевича, 10.09.1972 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 21 января 2013 года.Приметы: На вид 35-40 лет, рост около 162 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, коротко стриженные, глаза серые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29