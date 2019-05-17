УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павлюкова Андрея Владимировича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павлюкова Андрея Владимировича, 1963 года рождения, который 15 мая 2019 года ушел из пансионата, расположенного в поселении Мосрентген, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, средней длинны, отсутствует верхний ряд зубов.Был одет: куртка синего цвета, спортивные брюки синего цвета, футболка белого цвета, кроссовки белого цвета.Особые приметы: на животе имеется шрам сверху в низ.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495)817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79