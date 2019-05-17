Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп В 2018 году взял ипотеку более чем на 5 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп В 2018 году взял ипотеку более чем на 5 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента.В ежегодном отчете указан ипотечный кредит на сумму от 5 до 25 миллионов долларов, который был получен в банке.Как уточняет издание Palm Beach Daily News, сыновья Трампа купили во Флориде дом с девятью комнатами за 18,5 миллиона долларов у одной из сестер президента. Чтобы приобрести этот дом, был взят ипотечный кредит на сумму 11,2 миллиона долларов. При этом нельзя точно сказать, какая часть кредита приходится на долю самого Трампа, так как президент Соединенных Штатов не публикует свою налоговую декларацию, содержащую эти данные.Согласно отчету, всего за Дональдом Трампом числятся 14 кредитов, три из них – на сумму более 50 миллионов долларов, передает РИА Новости.В Соединенных Штатах даже очень богатые люди часто берут ипотечные кредиты в связи с тем, что процент по ипотеке обычно ниже, чем потенциальный доход от инвестирования наличных средств. К примеру, кредит на дом во Флориде Трамп получил под 4,5 процента годовых. При этом деньги, вложенные в акции или бизнес, могут принести значительно больший доход.