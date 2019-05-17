В итальянском курортном городе Римини готовится к открытию отель, предназначенный исключительно для пожилых людей.

Гостиницу строят на частные пожертвования, обслуживанием займутся волонтеры, пишет "Российская газета".В отеле будет 33 номера – стоимость пока не называется, но владельцы уверяют, что цены постояльцев приятно удивят.Авторы инициативы говорят, что преследуют только одну цель: помочь пожилым людям победить одиночество – в отеле можно будет отдохнуть и развлечься в компании сверстников.Для пожилых людей подготовили целый комплекс услуг, начиная с медицинской поддержки и специального меню и заканчивая танцами, караоке и карточными играми.Впрочем, отдохнуть в гостинице смогут и семейные пары и даже их внуки, если вдруг решат навестить своих бабушек и дедушек.