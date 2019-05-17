Регоператор первой зоны требовал увеличить предельную стоимость своих услуг

Регоператор первой зоны требовал увеличить предельную стоимость своих услугДепартамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области не допустил повышения тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).Регоператор первой зоны в декабре 2018 года, пытаясь компенсировать недополученные доходы, подал в суд иск к органам власти с требованием увеличить предельную стоимость своих услуг на 53,7 млн рублей. Представитель компании заявил, что департамент государственного регулирования цен и тарифов необоснованно исключил из расходов регоператора важные затраты, в том числе, размер фонда оплаты труда.