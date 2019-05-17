Он украл алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на сумму более 76 тысяч рублей
Он украл алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на сумму более 76 тысяч рублей
Жителя Мурома обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
В конце января этого года мужчина приехал в Ковров на встречу с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Когда у него закончились деньги, злоумышленник решил совершить кражу из ближайшего магазина.
Разбив стекло входной двери, мужчина проник в помещение торговой точки, откуда украл алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на сумму более 76 тысяч рублей. Его преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Полицейские задержали вора, он во всем признался.
Уголовное дело направлено в суд.