Он украл алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на сумму более 76 тысяч рублей

Он украл алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на сумму более 76 тысяч рублейЖителя Мурома обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В конце января этого года мужчина приехал в Ковров на встречу с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Когда у него закончились деньги, злоумышленник решил совершить кражу из ближайшего магазина.Разбив стекло входной двери, мужчина проник в помещение торговой точки, откуда украл алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на сумму более 76 тысяч рублей. Его преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.Полицейские задержали вора, он во всем признался.Уголовное дело направлено в суд.