Повредив входную дверь, фигурант проник в помещение торговой точки, откуда похитил товар на сумму более 76 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Мурома. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в конце января текущего года фигурант приехал в Ковров на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальной сети. Когда у обвиняемого закончились деньги, он решил совершить кражу из ближайшего магазина.Разбив стекло входной двери, злоумышленник проник в помещение торговой точки, откуда похитил алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на сумму более 76 000 рублей.Противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.После поступившего сообщения сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали фигуранта на территории Муромского района. В содеянном он сознался.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.