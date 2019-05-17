Всероссийский съезд руководителей угольных предприятий стартовал в Кемеровской области. Мероприятие будет посвящено теме экологической безопасности. Главы компаний, а также мэры городов и районов обсудят экологическое законодательство и внедрение в отрасль новых технологий.

Всероссийский съезд руководителей угольных предприятий стартовал в Кемеровской области. Мероприятие будет посвящено теме экологической безопасности. Главы компаний, а также мэры городов и районов обсудят экологическое законодательство и внедрение в отрасль новых технологий.Также в рамках форума затронут вопросы разработки регионального экостандарта для добычи угля. В ближайшее время специалисты планируют изучить перспективы использования его в качестве стратегической инновационной управленческой платформы для проектного управления регионом.Кроме того, чтобы снизить негативное воздействие на природную среду и здоровье человека от добычи этого минерала, эксперты предложат самые передовые технологии, передает ГТРК "Кузбасс".