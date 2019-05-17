Соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя счета различных фиктивных организаций...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению 9 участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Расследованием установлено, что соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя счета различных фиктивных организаций. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил свыше 316 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 33 до 55 лет.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53