17 мая в Москве в здании Центрального дома шахматиста имени М.М. Ботвинника начнется первый этап Гран-при Международной шахматной федерации. Соревнования продлятся до 29 мая. Впервые турнир будет разыгрываться по олимпийской системе.

17 мая в Москве в здании Центрального дома шахматиста имени М.М. Ботвинника начнется первый этап Гран-при Международной шахматной федерации. Соревнования продлятся до 29 мая. Впервые турнир будет разыгрываться по олимпийской системе.Всего в 2019 году запланированы четыре этапа. По их итогу два лучших шахматиста получат право на участие в турнире претендентов и возможность затем встретиться в поединке за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.На московском этапе Гран-при Россию представят семь гроссмейстеров. Это Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко и Даниил Дубов.Конкуренцию российским шахматистам составят голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американец Хикару Накамура, азербайджанец Теймур Раджабов, американец Уэсли Со, китаец Вэй И, поляки Ян-Кшиштоф Дуда и Радослав Войташек.Отметим, что призовой фонд этапа Гран-при FIDE в Москве равен 130 тысяч евро.