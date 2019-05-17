Она хотела утащить продукты из магазина

Она хотела утащить продукты из магазинаНачальник межмуниципального отдела МВД России «Муромский» полковник полиции Александр Руденко вручил почётную грамоту местному жителю, который помог задержать грабительницу.В конце февраля этого года Олег Еранин, находясь в одном из местных торговых центров, заметил, что женщина взяла с витрины магазина продукты, положила их в свой пакет и пошла к выходу, не оплатив товар и игнорируя требования сотрудников супермаркета. Мужчина, быстро оценив обстановку, удерживал женщину до приезда полицейских.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении 44-летней подозреваемой было возбуждено уголовное дело.Олег Еранин до ноября 2018 года проходил службу в органах внутренних дел. Отправившись на заслуженный отдых в звании старшего лейтенанта полиции, продолжил службу в МЧС.Вручая почётную грамоту, Александр Руденко отметил грамотность и решительность действий своего коллеги, поблагодарил за содействие в обеспечении правопорядка в родном городе.