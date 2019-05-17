Социальная сеть Одноклассники 18 мая покажет онлайн-трансляции с общероссийской ежегодной акции «Ночь в музее», во время которой крупнейшие музеи, театры и выставочные залы подготовят специальную культурно-развлекательную программу, которая покажет их с неожиданной стороны.

Социальная сеть Одноклассники 18 мая покажет онлайн-трансляции с общероссийской ежегодной акции «Ночь в музее», во время которой крупнейшие музеи, театры и выставочные залы подготовят специальную культурно-развлекательную программу, которая покажет их с неожиданной стороны.С помощью приложения для прямых эфиров OK Live к «Ночи в музее» в ОК присоединятся около двадцати музеев Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга — Эрмитаж, Русский музей, Музей театрального и музыкального искусства, Государственный музей политической истории России, Музей современного искусства «Гараж», Музей русского импрессионизма, Российский национальный музей музыки, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и другие.Так, Музей современного искусства «Гараж» проведет прямые трансляции экскурсий по выставкам «Человек как рамка для ландшафта» Павла Пепперштейна и первой в Росcии ретроспективе пакистанского художника Рашида Араина.Музей русского импрессионизма в 21:00 по московскому времени покажет спектакль-экскурсию «Николай Мещерин. Картина жизни», премьера которого состоялась в «Ночь театров» на Другой сцене «Современника». На экранах оживут картины Николая Мещерина, Игоря Грабаря, Исаака Левитана и других легендарных русских художников.Русский музей устроит экскурсию по Строгановскому дворцу, чей знаменитый владелец граф Александр Строганов занимал высокие должности в масонских ложах, увлекался химическими экспериментами и мечтал открыть философский камень.Кроме того, в 20:00 по московскому времени Одноклассники покажут трансляцию премьерного спектакля театра «Балет Москва» — «Барокко-бит», который пройдет в здании ГМИИ им. Пушкина. С помощью музейных экспонатов хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев погрузят зрителей в эпоху барокко.Екатеринбургский музей изобразительных искусств покажет пользователям ОК экспозицию иконописи, танцевальный спектакль «Человек в футляре» и несколько хореографических постановок.Прямые эфиры из музеев завершат проект #культурнаявесна, в котором с началом нового культурного сезона и календарной весны соцсеть объединила контент от российских музеев, театров и радиостанций.Все трансляции с «Ночи в музее» в ОК будут доступны по хэштегу #культурнаявесна, в разделе «Культурная весна» в каталоге видео, а также в официальных группах музеев в соцсети.Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты, делая их доступнее для миллионов пользователей из разных регионов России. В ОК можно побывать в самых известных российских музеях с помощью виртуальных экскурсий, посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей и образовательных мероприятий. Подобный контент пользуется популярностью у аудитории: видео и прямые эфиры собирают сотни тысяч просмотров.