Актриса и телеведущая в очередной раз решила спровоцировать народ. Екатерина Варнава опубликовала провокационные фото на своей странице в Instagram.

Актриса и телеведущая в очередной раз решила спровоцировать народ. Екатерина Варнава опубликовала провокационные фото на своей странице в Instagram.На снимках знаменитость лежит на полу у кресла, широко раздвинув и задрав ноги в туфлях на высокой шпильке. "В ожидании прекрасного...", – подписала фото Екатерина Варнава.Поклонникам кадры показались слишком неоднозначными. Многие раскритиковали и высмеяли звезду. "Фотка, конечно, не фонтан – лично мое мнение. К чему эти ростопыренные ноги???", "Традиционная поза ожидающего", "Как же она тонка, эта грань... между прекрасным и безобразным. Не надо заступать...", "Совсем с ума сошла уже", – высказались пользователи соцсети.Отметим, что в последнее время Екатерина Варнава стала чаще публиковать откровенные снимки в соцсети. Ранее артистка разместила в соцсети снимок, на котором позирует топлес. Она запечатлена с короткой стрижкой и темными волосами. Многие фанаты пришли в восторг от такого креативного решения.Как писали "Дни.ру", на одном из последних фото перепутали с Аллой Пугачевой. Звезда предстала с блинной челкой. Поклонники, как один, решили, что на снимке знаменитость как две капли воды похожа на молодую Примадонну. К слову, многие пользователи Сети считают, что артистка слишком сильно похудела, и пора бы ей остановиться. Сама похоже, этого делать не собирается.