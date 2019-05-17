В Персидский залив вошли американские военные корабли. Другие суда ВМС США находятся на подходах к нему.

В Персидский залив вошли американские военные корабли. Другие суда ВМС США находятся на подходах к нему. Все это происходит на фоне обострения ситуации с Ираном, передает РИА Новости. Авианосную ударную группировку возглавляет авианосец Abraham Lincoln, который пока не вошел в залив.В заливе в настоящий момент находятся два эсминца класса Arleigh Burke, оснащенные управляемым ракетным вооружением.У побережья ОАЭ находятся универсальный десантный корабль Kearsarge, который ранее на этой неделе вместе с кораблем McFaul уже заходил в Персидский залив, однако затем покинул его.Abraham Lincoln может нести до 90 самолетов и вертолетов. Также в группировку входят ракетный крейсер Leyte Gulf, фрегат Mendez Nunez, эсминец Bainbridge. В состав ударной группы войдет транспортный корабль-док Arlington, способный вмещать около 700 военнослужащих и 14 машин. Он уже направлен в зону ответственности 5 флота США. Пентагон уверяет, что наращивание группировки кораблей – ответ на "признаки повышенной готовности" Ирана к наступательным действиям.Ранее Дональд Трамп пообещал главе Пентагона Джеймсу Мэттису, что войны с Ираном не будет. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также заявлял, что страна не будет вступать в военный конфликт с США.