Сотрудники петербургского Росимущества задержаны по подозрению в хищении леса на 50 миллионов рублей. В частности задержан начальник отдела реализации арестованного и конфискованного имущества, а также его зам. В здании территориального управления Росимущества Петербурга и Ленинградской области прошли обыски.

Сотрудники петербургского Росимущества задержаны по подозрению в хищении леса на 50 миллионов рублей. В частности, задержан начальник отдела реализации арестованного и конфискованного имущества, а также его зам. В здании территориального управления Росимущества Петербурга и Ленинградской области прошли обыски.По версии следствия, информирует ГТРК "Санкт-Петербург", в течение двух лет подозреваемые продавали древесину, вырубленную на земле, отведенной под газопроводы и линии электропередач. Все это происходило в Волосовском, Выборгском и Киришском районах Ленинградской области.В настоящее время правоохранительные органы ищут доказательства преступления. В деле уже фигурирует по меньшей мере 13 эпизодов. Уголовный кодекс предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.