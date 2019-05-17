При контроле за дорожным движением особое внимание будет уделено организованным перевозкам групп детей.
Несмотря на меры, предпринимаемые Госавтоинспекцией совместно с другими заинтересованными ведомствами, нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автобусами продолжаются и приводят к гибели и ранениям людей.
За 4 месяца 2019 года на территории области совершено 34 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 5 человек и 60были ранены. Из них 14 ДТП совершено по вине водителей автобусов.
В целях профилактического воздействия на участников дорожного движения, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в период с 17 по 26 мая 2019 года на территории области пройдет первый этап оперативно-профилактической операции «Автобус».
При контроле за дорожным движением особое внимание будет обращаться на организованные перевозки групп детей автобусами, выполняемым по заказу.
Все транспортные средства будут проверены на соответствие конструкции, техническое состояние и оборудование.
Контролировать общественный транспорт, работающий на городских и районных маршрутах, будут, в том числе, скрытые патрули.