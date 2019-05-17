При контроле за дорожным движением особое внимание будет уделено организованным перевозкам групп детей.

Несмотря на меры, предпринимаемые Госавтоинспекцией совместно с другими заинтересованными ведомствами, нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автобусами продолжаются и приводят к гибели и ранениям людей.За 4 месяца 2019 года на территории области совершено 34 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 5 человек и 60были ранены. Из них 14 ДТП совершено по вине водителей автобусов.В целях профилактического воздействия на участников дорожного движения, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в период с 17 по 26 мая 2019 года на территории области пройдет первый этап оперативно-профилакти­ческой операции «Автобус».При контроле за дорожным движением особое внимание будет обращаться на организованные перевозки групп детей автобусами, выполняемым по заказу.Все транспортные средства будут проверены на соответствие конструкции, техническое состояние и оборудование.Контролировать общественный транспорт, работающий на городских и районных маршрутах, будут, в том числе, скрытые патрули.