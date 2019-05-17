Лишение России права голоса в ПАСЕ было ошибкой. Об этом на круглом столе в Коппе заявил председатель Комитета по международным делам Совета кантонов Швейцарии Филиппо Ломбарди.

Лишение России права голоса в ПАСЕ было ошибкой. Об этом на круглом столе в Коппе заявил председатель Комитета по международным делам Совета кантонов Швейцарии Филиппо Ломбарди.Темой беседы стали кризис в отношениях Запада и России, а также меры, которые может предпринять Швейцария для разрешения ситуации, передает телеканал "Россия 24".По словам Ломбарди, нужно найти решение, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы и при этом соблюдались ее парламентские права. Эта тема будет обсуждаться в июне на сессии Парламентской ассамблеи. Также Ломбарди высказался против антиросийских санкций.