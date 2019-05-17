Познавательную экскурсию для ребят провели сотрудники полиции и ветераны ОВД.

В рамках акции «Твой выбор» сотрудники ОМВД России по Собинскому району организовали для ребят из патриотического клуба «Воин» познавательную экскурсию в музей отдела полиции.Богатая экспозиция музея вызвала неподдельный интерес у юных гостей. Ребята внимательно слушали рассказ председателя Совета ветеранов Василия Курганова об истории становления Отдела, условиях службы в разные годы, героях, о которых и сегодня помнят не только в районе.В ходе мероприятия рассказ экскурсовода поддерживали начальники ОРЛС Татьяна Тишина и ОПДН Артем Агеев.Сотрудники полиции рассказали об особенностях профессиональной подготовки кадров в разные исторические периоды, сделав акцент на требованиях, предъявляемых к современным кандидатам к поступлению на службу, и отметив, что работа в органах внутренних дел всегда была и остается важной и нужной.В завершение мероприятия школьники задали вопросы, касающиеся, в том числе, условий поступления в ведомственные вузы системы МВД России, а полицейские напомнили о важности соблюдения правил личной безопасности, пожелав ребятам отличного настроения в преддверии летних каникул.