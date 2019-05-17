В провинции Ван на востоке Турции в результате дорожно-транспортного происшествия не менее пяти человек погибли и еще 37 получили травмы различной степени тяжести.

В провинции Ван на востоке Турции в результате дорожно-транспортного происшествия не менее пяти человек погибли и еще 37 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает Анатолийское агентство.Как уточняется, грузовик, перевозивший нелегальных мигрантов, перевернулся на дороге.К месту происшествия прибыли 11 машин скорой помощи, передает ТАСС. Всех пострадавших госпитализировали.В настоящее время правоохранители выясняют причину случившегося.