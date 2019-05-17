Турецко-российский фестиваль классической музыки только завершился, а его организаторы и участники уже строят планы на следующий год. Открывался фестиваль сочинением турецкого классика Невита Кодаллы, над которым Владимир Спиваков работал до самого концерта.

Турецко-российский фестиваль классической музыки только завершился, а его организаторы и участники уже строят планы на следующий год."Хочу привезти сюда целый симфонический оркестр", — говорит вдохновленный реакцией публики основатель "Виртуозов Москвы", Международного детского фонда, руководитель НФОР, директор Московского Дома Музыки Владимир Спиваков.Все эти ипостаси легко позволяют обеспечить афишу мирового уровня любому фестивалю. Что маэстро и сделал на паях с турецкой стороной. Сам сыграл на скрипке Страдивари, выданной ему в пожизненное пользование, привез легендарный коллектив и представил подопечных: вышедших из Детского фонда Анну Аглатову, ныне солирующую в Большом и ангажированную всеми влиятельными оперными театрами, аккордеониста "Виртуозов" Никиту Власова и первую флейту своего Национального филармонического оркестра Сергея Журавеля,.Открывался фестиваль сочинением турецкого классика Невита Кодаллы, над которым Владимир Спиваков работал до самого концерта: "Размечал в партитуре всё, что хочу сказать, чистил. Здесь был сын композитора и нашел много того, чего раньше не слышали. Я люблю смысл в музыке, мы же интерпретируем, важно музыку сыграть, а не только ноты". Прозвучавший вслед за турецким классиком Шостакович напомнил о временах Ататюрка, когда Турция и Россия подписали договор о дружбе и братстве. Турецкие СМИ, освещая фестиваль, вспомнили передвижную выставку 1926 года на корабле с маршрутом Стамбул – Ленинград, которую посетили 10000 человек, и приглашение Турцией в 1935 году скрипача Давида Ойстраха, композитора Дмитрия Шостаковича, пианиста Льва Оборина. Произнесенное со сцены Владимиром Спиваковым имя основателя Турецкой республики вызвало шквал аплодисментов, а после, за кулисами, маэстро продолжил экскурс в историю советско-турецких отношений: "Почти месяц, по-моему, жил у Ататюрка Шостакович, Ойстраху он подарил золотой бокс для сигарет. Могу поделиться секретом, который мне поведал уже ушедший из жизни Этьен Ватло (уникальный эксперт, с 5 метров мог сказать, что за инструмент, какого года). Он дружил с Ойстрахом и рассказал мне, что у него была скрипка Страдивари. Которую тот, как советский человек, купить не мог. Друзья и поклонники со всего мира решили сложиться на скрипку, которую заслуживал гений. И больше всех денег дали турки. Никто об этом не знает, мне рассказал Ватло".Яркая, темпераментная оперная певица Анна Аглатова, исполнив арии Россини, Ардити, Легара, Пуленка и Делиба, улетела на Мальту – закрывать другой фестиваль. После выступления на арене гладиаторских боев она написала в своем Instagrаm: "Особенный вечер… Более 5000 зрителей собрались сегодня в Античном театре Сиде … гордость и счастье! Спасибо всем, кто создавал этот фестиваль, за искусство без границ!".Вместе с солисткой Большого театра международный фестиваль открывал "турецкий Моцарт", как называют одного из самых ярких музыкантов современности Фазыла Сая. Начав играть в четыре года, он освоил несколько инструментов, включая редкий клавесин. Пианист и композитор выступает в престижных академических залах, на джазовых фестивалях в Монтре, Стамбуле. В своей собственной музыке соединяет джаз и фольклор. В античном театре Сай сыграл моцартовский Концерт № 12 для фортепиано с оркестром в своей экспрессивной манере – жестикулируя музыкантам и разворачиваясь к залу. После неистовых аплодисментов, требующих продолжения, пианист сыграл свое сочинение BlackEarth, в которое включил популярный в Турции марш Измира, любимый, кстати, Ататюрком. Казалось, что ни пианиста, ни "Виртуозов Москвы" зал не отпустит со сцены никогда.Как и лауреата тридцати международных конкурсов аккордеониста Никиту Власова. Он и восемь скрипачей оркестра исполняли поочередно любимые во всем мире танго Астора Пьяццоллы, включая знаменитый цикл "Времена года в Буэнос-Айресе" и сюиту "История танго".Владимир Спиваков покорил жителей Антальи не только своим коллективом, соло на скрипке, но и конферансом — объявляя бисы на турецком, как позже сказали слушатели, «с невероятно трогательным акцентом». Известный кунштюками маэстро вместе с "Виртуозами" исполнил на бис и пьесу-шутку Лероя Андерсона для пишущей машинки и оркестра, доведя публику до хохота, а потом вызвав слезы умиления. "Напечатанный" текст стал его заключительным словом: "Не только вы, но и мы получили огромное удовольствие от участия в Турецко-русском фестивале. В особенности хотим поблагодарить Barut Hotels. Нам было очень приятно быть с вами в течение этих трех дней. Мы еще долго будем хранить эти воспоминания в своих сердцах. Желаем вам, вашим детям и вашим родным и близким здоровья и счастья, а также процветания вашей стране. До новых встреч!" — сказал музыкант по-турецки."Выходит, не коснулись мира искусства никакие трения?" — спрашиваем после закрытия арт-директора фестиваля Спивакова. "Конечно, коснулись. Например, когда я был в Америке и случилась трагедия в Одессе, никто же о ней не говорил. Демонстрации против нас были. А когда людям что-то долго повторять, они начинают верить. Думаю, единственный случай за всю историю Коламбиа Артистс, устраивающей гастроли – отказ всего оркестра. Весь НФОР во главе со мной отказался туда ехать. Не люблю, когда унижают людей, которых я уважаю, с которыми работаю. Они попросили урезать состав со 100 человек до 70. И вдобавок не предложили города, в которых я часто выступал. Например, Чикаго, где у меня был дерижерский дебют с Чикагским симфоническим. Не было и Бостона, так — одна мелкота. Я поговорил с оркестром, и мы были решили отказаться. Вместо этого едем в Испанию и Прибалтику. А на следующий год – в Анталию. Турки уже показали мне, как расширят сцену. Я на этой площадке впервые, поражен, как все организовано".Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки проходил в Сиде с 8 по 11 мая 2019 года. Три вечера шедевры классической музыки звучали в потрясающей атмосфере 2000-летнего Античного театра – исторического памятника с уникальной архитектурой и акустикой. Концерты фестиваля посетили более 6500 зрителей.Организатором фестиваля является группа отелей Barut Hotels. Именно поэтому в 2019 году их территория в Анталье была выбрана для серии масштабных культурных событий в рамках перекрестного Года.