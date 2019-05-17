В ближайшие 3 года построят ферму на 600 голов дойного стада и телятник на 700 голов

В ближайшие 3 года построят ферму на 600 голов дойного стада и телятник на 700 головГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин и гендиректор АО «Шихобалово» Анатолий Монастырский подписались под протоколом «Об условиях осуществления инвестиций в строительство молочно-товарной фермы и телятника в Юрьев-Польском районе».В прошлом году в крупных и средних хозяйствах области произвели около 400 тысяч тонн молока (это 103,8% к 2017 году). Планы перевыполнили почти на 10%. Тем не менее, как подчеркнул глава региона, «соседи наступают нам на пятки».В марте на совещании по подведению итогов прошлого года в сельском хозяйстве Владимир Сипягин поставил важную задачу: никому не уступать наших лидерских позиций. Кроме того, вслед за Президентом подчеркнул, насколько важна продовольственная безопасность.Анатолий Монастырский планирует в ближайшие 3 года построить ферму на 600 голов дойного стада и телятник на 700 голов. Общий объём инвестиций составит около 350 миллионов рублей. Сейчас в производстве «Шихобалово» занят почти 300 человек. Реализация начинания даст работу ещё 15-ти жителям Юрьев-Польского района.«Возможно, городским жителям это покажется не так много, но для сельской местности это по-настоящему важный шаг. Население села Шихобалово не превышает тысячи человек, в его масштабах 15 дополнительных рабочих мест действительно много значат», – отметил Владимир Сипягин.В ответном слове губернатору Сергей Монастырский сказал о том, что за десятки лет работы в сельскохозяйственной сфере строит 3-й животноводческий комплекс, но впервые обладминистрация официально пригласила руководство «Шихобалово» к сотрудничеству.«Даже моральная поддержка дорогого стоит», – считает Сергей Монастырский.Владимир Сипягин уверен, что инвестиционный проект АО «Шихобалово» ждет большой успех.«Администрация области со своей стороны сделает для этого всё возможное», – пообещал глава региона.Согласно подписанному документу администрация Владимирской области в пределах своих полномочий окажет АО «Шихобалово» необходимое содействие в обеспечении производства необходимой инфраструктурой и других вопросах.