Валерий Меладзе опубликовал видео с закрытой вечеринки.
Танец артиста, нежно обнимающего Альбину Джанабаеву, восхитил поклонников.
Валерий Меладзе опубликовал видео с закрытой вечеринки.
Танец артиста, нежно обнимающего Альбину Джанабаеву, восхитил поклонников.
и Альбина Джанабаева не очень охотно
рассказывали о своей личной жизни. Однако в последнее время тенденция
переменилась, теперь семейная пара делится с поклонниками трогательными
моментами.
Новое видео появилось в Instagram Валерия Меладзе и Альбины
Джанабаевой одновременно. Пара танцует под хит рэпера Мота и певицы Бьянки "Абсолютно
все". Партнеры двигаются в такт музыке, с нежностью смотрят друг другу в
глаза и счастливо улыбаются.
Подписчики обоих артистов просто в восторге. "Я тащусь
от вашей пары, вы классные", "Какая красивая пара. Будьте счастливы",
"Не зовите меня, если ваша вечеринка не похожа на это", – пишут
комментаторы.
На днях Альбина Джанабаева порадовала подписчиков шикарным снимком. Фотография в самом деле полна солнца и красоты. Как выяснилось, муж артистки обладает недюжинным талантом.
сфотографировал улыбающуюся супругу на фоне цветущего дерева. Альбина призналась, что муж – прекрасный фотограф. Фолловеры с певицей согласились, оставив восторженные отзывы.