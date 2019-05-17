Валерий Меладзе опубликовал видео с закрытой вечеринки. Танец артиста, нежно обнимающего Альбину Джанабаеву, восхитил поклонников.

Валерий Меладзе опубликовал видео с закрытой вечеринки.Танец артиста, нежно обнимающего Альбину Джанабаеву, восхитил поклонников.и Альбина Джанабаева не очень охотнорассказывали о своей личной жизни. Однако в последнее время тенденцияпеременилась, теперь семейная пара делится с поклонниками трогательнымимоментами.Новое видео появилось в Instagram Валерия Меладзе и АльбиныДжанабаевой одновременно. Пара танцует под хит рэпера Мота и певицы Бьянки "Абсолютновсе". Партнеры двигаются в такт музыке, с нежностью смотрят друг другу вглаза и счастливо улыбаются.Подписчики обоих артистов просто в восторге. "Я тащусьот вашей пары, вы классные", "Какая красивая пара. Будьте счастливы","Не зовите меня, если ваша вечеринка не похожа на это", – пишуткомментаторы.На днях Альбина Джанабаева порадовала подписчиков шикарным снимком. Фотография в самом деле полна солнца и красоты. Как выяснилось, муж артистки обладает недюжинным талантом.сфотографировал улыбающуюся супругу на фоне цветущего дерева. Альбина призналась, что муж – прекрасный фотограф. Фолловеры с певицей согласились, оставив восторженные отзывы.