За неделю в регионе клещи покусали 346 человек

За неделю в регионе клещи покусали 346 человекС 9-го по 15-е мая в больницы Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 346 человек, из них - 148 детей в возрасте до 17-ти лет. В прошлом году зарегистрировали 367 человек, из них - 178 детей.Всего с начала сезона активности клещей в медорганизации обратились 478 жителей региона. Максимальное количество обращений было во Владимире, в Муромском, Александровском и в Вязниковском районах.«За прошедшую неделю исследовали 110 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в одном случае во Владимире. Всего с начала сезона активности клещей антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в семи случаях», - рассказали в Роспотребнадзоре.Напоминаем, прием клещей на исследование осуществляют по адресу: город Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет №8 с 9:00 до 11:00.