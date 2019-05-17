Название выставки отражает то, с чего начинались город Собинка и, конечно же, творчество художников этого края

Название выставки отражает то, с чего начинались город Собинка и, конечно же, творчество художников этого краяВ залах Центра пропаганды изобразительного искусства сегодня, 17 мая, в 16:00 откроется выставка «Краски Собиновой пустоши».Название выставки отражает то, с чего начинались город Собинка и, конечно же, творчество художников этого края.Собинова пустошь несколько столетий назад представляла собой глухую местность с непроходимыми лесами и топкими болотами. В XIX веке здесь началось строительство мануфактур, вокруг которых появилось поселение, со временем переросшее в рабочий поселок. ему был присвоен статус города Собинки.Собиновский район был образован 10 апреля 1929 года (90 лет назад) в составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области, но неоднократно видоизменялся. 4 августа 1944 года (75 лет назад) Владимирская область выделилась как самостоятельная единица, к ней был отнесен и собинский район.Выставка «Краски Собиновой пустоши» представляет зрителю творчество современных художников, однако, является данью деятелем изобразительного искусства, для которых Собинский район стал малой родиной. Прежде всего, в этом отношении, вспоминаются имена основателя Владимирской школы живописи Кима Николаевича Бритова (1925-2010), живописца Владимира Дмитриевича Калинина (1924-2007), графика Александра Николаевича Бочкина (1947-1989).