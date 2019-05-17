Исключением осталась лишь обстановка в лесах

Исключением осталась лишь обстановка в лесахКомиссия МЧС приняла решение о снятии особого противопожарного режима во Владимирской области.На внеплановом заседании КЧС и ОПБ в Главном Управлении регионального МЧС решили, что в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и палами сухостоя, а также принимая во внимание благоприятную погоду – с 15-го мая в регионе решили отменить особый противопожарный режим.Исключением осталась лишь обстановка в лесах. В лесных массивах 33-го региона особый противопожарный режим сохраняется до особого распоряжения.