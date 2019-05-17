Скоропостижный уход журналистки стал шоком для многих. Цветущая, яркая, полная надежд и планов. Но, как говорят друзья, она накликала себе смерть.

Скоропостижный уход журналистки стал шоком для многих. Цветущая, яркая, полная надежд и планов. Но, как говорят друзья, она накликала себе смерть.За несколько дней до трагического ухода из жизни Исаева на своей странице в социальной сети FaceBook оставила странное сообщение: "В связи с переездом, отдаются книги. Можно за корм кошкам, можно за самовывоз. Полки из ДСП СССР, совсем страшненькие. А книги разные, подписные издания".И все бы ничего, если бы не одно странное обстоятельство – переезжать в реальности Ирина Исаева никуда не собиралась. "Куда едешь?" – спросил у нее один из подписчиков. "Пока никуда. Но все может внезапно измениться", – ответила Ира.В итоге она переехала туда, откуда уже не возвращаются. Друзья Иры узрели в этом жуткий мистический след. "Переехала в память каждого из нас", – теперь пишут под тем жутким и многозначным, как оказалось, постом, люди.Напомним, Ирина Исаевамного лет работала в пишущих о звездах изданиях – "Зажигай!", "Только звезды", "Собеседник". Она была там бильд-редактором – подбирала фотографии артистов к материалам пишущих авторов. Но 6 мая утром Иры не стало – она собиралась на работу, как вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, оторвался тромб – смерть была мгновенной. По той же причине, напомним, ушли из жизни актеры Алексей Булдаков, Дмитрий Марьянов, Александр Лазарев – старший, Иван Бортник. Похоронили Исаеву на Прокшинском кладбище, что в Сосеновском поселении Новомосковского административного округа на юго-западе столицы