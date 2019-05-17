Телеканал Россия 1 представляет первый трейлер многосерийной драмы Зулейха открывает глаза. За экранизацию знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной взялся режиссер Егор Анашкин. В главных ролях снялись такие звезды российского кино, как Чулпан Хаматова и Сергей Маковецкий.

Телеканал "Россия 1" представляет первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза".За экранизацию знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной взялся режиссер Егор Анашкин. В главных ролях снялись такие звезды российского кино, как Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Евгений Морозов, Александр Сирин, Роман Мадянов, Александр Баширов, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Рамиль Сабитов.События фильма происходят в 30-40-х годах прошлого века. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Всем им — крестьянам и интеллигентам, мусульманам и христианам — придется отстаивать свое право на жизнь.Главная мысль романа, как отметила в одном из интервью Гузель Яхина, — "даже в самом горьком несчастье может содержаться и зерно будущего счастья". Эта мысль развивается через судьбу Зулейхи, история о том, как свобода оказывается тюрьмой, а ссылка — дорогой к внутреннему преображению.История страны — страшного и жестокого времени репрессий. История любви — маленькой и очень сильной женщины.Съемки фильма велись на улицах Казани, а также в специально построенном поселке на берегу Камы.