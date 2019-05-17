Певица и телеведущая Юлия Ковальчук выложила на своей странице в Instagram новый пост. Она удивила подписчиков не только своим глубоким философским посылом, но и внешним видом.

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук выложила на своей странице в Instagram новый пост. Она удивила подписчиков не только своим глубоким философским посылом, но и внешним видом.Свое трехдневное отсутствие в социальной сети Юлия Ковальчук объяснила цитатой психолога Людмилы Петрановской: "Сколько людей бесконечно постят в соцсетях фото и отчеты о каждом своем дне, о любой детали своей жизни, словно без ответных лайков не вполне уверены, что у них и правда есть лицо, фигура, машина, дача, кошка, ребенок и пирог с ягодами на десерт".Эта подпись вызвала страшный ажиотаж среди подписчиков. Немногие все-таки поддержали звезду в этом высказывании: "Красавица! И мозги в порядке!".Большая часть аудитории накинулась на певицу с обвинениями и упреками. Такого шквала негатива давненько не было на Юлиной странице."Лучше бы выложила фото, где ты в детском доме детям оказывает помощь. А свою фигуру выкладывать и новые наряды много ума не надо. Впрочем, многие этим страдают", – язвительно написала подписчица.Другие справедливо отметили поразительное сходство Юлии с Кристиной Асмус и распекли певицу за кражу образа. Не обошлось без насмешек: "Подумала, почему у меня Асмус в ленте, если я на нее не подписана".