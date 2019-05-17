Пользователи соцсетей требуют лишить родительских прав блогера Ксению Рязанцеву, которая решила кормить своего двухлетнего сына одними фруктами. Вот уже полгода ребенок питается исключительно размятыми в пюре бананами, яблоками и другими фруктами, а вот мясо и творожки - под запретом.

Пользователи соцсетей требуют лишить родительских прав блогера Ксению Рязанцеву, которая решила кормить своего двухлетнего сына одними фруктами. Вот уже полгода ребенок питается исключительно размятыми в пюре бананами, яблоками и другими фруктами, а вот мясо и творожки — под запретом, сообщает НТВ.Для самой женщины фрукторианство уже пройденный этап — сейчас она решила пойти дальше и сейчас является поклонницей ликвидарианства. По сути сторонники этой радикальной системы питания полностью отказываются от пищи и употребляют только свежевыжатые соки.Сама Ксения рассказывает, что коренным образом поменяла свое питание как раз во время беременности. "Все началось с того, что я отказалась от секса. И сублимация дала фонтан разных идей, мыслей. Я вспомнила, что есть такие люди, как фруктоеды", — вспоминает женщина.Муж Ксении в целом разделяет ее взгляды, теперь вот меню поменялось и у ее сына. "Он плачет, и я говорю нет. Я ему не стану запрещать, когда он войдет в период осознанности", — объясняет блогерша.Но врачи обеспокоены — до периода осознанности ребенку с такой диетой еще надо дожить. Специалисты уверены, что исключение из меню многих необходимых для полноценного развития продуктов может негативно сказаться на его здоровье.