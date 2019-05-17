В Москве задержали женщину, которая оставила свою дочь в одной из столичных поликлиник.

В Москве задержали женщину, которая оставила свою дочь в одной из столичных поликлиник.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал представитель московской полиции Юрий Титов.При этом следствие установило родственников двухлетней девочки Нины, найденной в городской поликлинике на севере Москвы.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.Она подчеркнула, что родственники допрашиваются в качестве расследуемого уголовного дела по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".По данным агентства, речь идет о двух бабушках маленькой девочки, которые дают показания как свидетели. Они рассказали, что на видео, распространенном телевидением и в Интернете, узнали свою внучку, маму девочки.По предварительным данным, женщина приехала с Украины.16 мая неизвестная женщина, скрывавшая свое лицо под медицинской маской, оставила маленькую девочку одну в поликлинике на севере Москвы​​​. Ребенок был помещен в детскую больницу, где с ним работает психолог. Девочка отзывается на имя Нина, понимает украинскую речь, общительна и ухожена. Врачи отметили, что она немного простужена.