Строительство Северного потока — 2 может быть перенесено на вторую половину 2020 года. Об этом говорится в докладе протокола Nord Stream 2. Доклад представляет собой обобщение заявки на строительство газопровода, поданной датскому регулятору.

Строительство "Северного потока — 2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года. Об этом говорится в докладе протокола Nord Stream-2. Доклад представляет собой обобщение заявки на строительство газопровода, поданной датскому регулятору, передает РИА Новости.Задержка может произойти, если газопровод будет строиться по третьему маршруту, который в апреле потребовала рассмотреть Дания.В настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.В Дании в июне назначены общественные слушания, на которых будет рассматриваться отчет об оценке воздействия газопровода на окружающую среду.Между тем, на пресс-конференции с главой австрийской нефтегазовой компании OMV Райнером Зееле канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что верит, что Австрия вместе с партнерами сможет реализовать проект "Северный поток-2"."Я как убежденный европеец лично считаю этот проект положительным, как и немецкое правительство и многие другие страны в Евросоюзе​​​. Полагаю, что мы вместе сможем этот проект реализовать ", — сказал Курц.Газопровод "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Первоначально планировалось завершить строительство в 2019 году. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут "Северного потока — 2", параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.В апреле Nord Stream-2 запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне, южнее острова Борнхольм.Представители Nord Stream-2 считают, что Дания специально задерживает строительство, подрывая тем самым доверие инвесторов.