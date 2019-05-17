Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями. Вряд ли она ожидала, что народ крайне негативно отнесется к откровениям красотки.

Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями. Вряд ли она ожидала, что народ крайне негативно отнесется к откровениям красотки.Полина Диброва никогда не скрывала, что у нее дома есть помощница, которая помогает ей в хозяйстве, а также няня, берущая на себя заботу о трех наследниках пары. А на днях на своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруга Дмитрия Диброва сообщила, что на неделю осталась без прислуги. Это случилось впервые за десять лет.Модель призналась, что ей очень понравилось остаться один на один с детьми, самой вести хозяйство и распределять время, однако в таком режиме долго жить не сможет. Она убеждена, что куда важнее быть в хорошем настроении для сыновей и красивой – для их отца. Эти откровения часть подписчиков восприняла негативно. Пользователи Сети заявили, что Полина "зажралась", и напомнили, как раньше (да и сейчас) женщины обходились без посторонней помощи, справляясь и с детьми, и с домом, и с работой, и с мужем.Градус возмущения оказался настолько высок, что Диброва решила выступить с комментарием. "Дом мы построили такой, что физически невозможно в нем жить без помощников. Да и зачем? Кому что надо доказывать?" – задала риторический вопрос Полина. Она отметила, что муж сделал все от него зависящее, чтобы у нее было свободное время и материнство в радость.Полина обратилась к хейтерам: "Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может садик помогал или школа? У моего нет возможности – ведёт телепередачи для вас активно 👏🏻 Бабушки далековато живут. Дети видят каждый день счастливую и ухоженную маму. Так что же это? Зависть? Как думаете?" – недоуменно поинтересовалась жена .