В Петербурге управляющая компания начисляла жильцу плату за очистку мусоропровода, которого в доме не было.

Мужчина терпел начисление платежей пять лет, а потом обратился в прокуратуру.Проверка выяснила, что с января 2014 года по апрель 2019-го Жилкомсервис Выборгского района действительно начислял плату за очистку мусоропровода, которого в доме не было.В адрес руководства компании было внесено представление об устранении нарушений. Виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности, пишет портал 78.ru.