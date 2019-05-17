Женщина летела в Симферополь

Женщина летела в СимферопольПьяная жительница Владимирской области устроила дебош на борту самолета «Москва-Симферополь». Бортпроводники рассказали, что пенсионерка весь полёт вела себя очень агрессивно, грубила им и не реагировала на требования экипажа.Как только самолет приземлился, ещё до того, как погасла табличка «Пристегните ремни», пожилая женщина вскочила со своего места, пошла по проходу и попыталась выйти из салона самолета. Просьбу стюардесс вернуться на место проигнорировала, устроила скандал и попыталась ударить бортпроводника.Экипаж связался с аэропортом и попросил вызвать полицейских. Правоохранители задержали женщину.«Сотрудники полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте доставили в отдел полиции для разбирательства 65-летнюю гражданку, нарушавшую общественный порядок», - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Женщину направили на медицинское освидетельствование.