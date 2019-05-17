Телеведущая пригласила в свое шоу известную российскую
модель Марию Миногарову. Регина Тодоренко призналась собеседнице, что в ее
жизни не всегда все так радужно, как на картинках в соцсетях.
Телеведущая пригласила в свое шоу известную российскую
модель Марию Миногарову. Регина Тодоренко призналась собеседнице, что в ее
жизни не всегда все так радужно, как на картинках в соцсетях.
В беседе Миногарова рассказала, что когда-то неудачно пошутила, давая
интервью популярной радиостанции. После выхода в программы в эфир ее в буквальном смысле затравили в Сети. Регина Тодоренко отметила, что тоже постоянно сталкивается с
негативом в свой адрес, более того, часто ее достижения обесцениваются публикой.
"Иногда мне самой не очень нравится, что пишут: "Не ***,
а подарили", "А, понятно, как она в телевизор попала". Зачастую люди не хотят
принимать, что можно своей работой что-то заслужить", – сказала Тодоренко
в своем YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Телеведущая призналась, что для нее путь к успеху не был усыпан
лепестками роз. Звезде пришлось пройти через множество трудностей.
"Никто до сих пор не знает, что я жила в маленькой однушке,
в парадной которой бегали крысы. И параллельно я гастролировала пять лет с
группой, веселила народ и делала вид, что все классно, все супер. Мало кто об
этом знает", – продолжала Регина.
После Тодоренко обратилась к Миногаровой с вопросом. "Не бывало
ли такого у тебя, что ты приходишь домой и вроде бы уже очень популярна, и тебя
любят люди, у тебя десятки тысяч подписчиков в Instagram, а ты сидишь в этой
однушке и думаешь: "Ну когда же будет лучше?" – уточнила телеведущая.
Гостья отметила, что, уже будучи достаточно
известной, испытывала материальные трудности: нечем было платить за съемное
жилье. Она решила подработать на выставке элитных авто. Модель должна была три
дня по 12 часов стоять у машины не двигаясь, за это ей обещали 30 тысяч рублей.
"Я стою у
Maybach, в форме, и заходит девочка смотреть
Maybach и говорит: "Я на вас подписана! А что вы тут стоите? Я-то думала, вы такая
крутая, а вы тут работаете", – с грустью рассказала модель .
По словам манекенщицы, это был именно тот момент, когда она
подумала: "Ну когда же все будет хорошо?" отметила, что
сейчас Марии Миногаровой можно только позавидовать, ведь модель смогла сделать
карьеру за рубежом.