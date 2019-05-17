Телеведущая пригласила в свое шоу известную российскую модель Марию Миногарову. Регина Тодоренко призналась собеседнице, что в ее жизни не всегда все так радужно, как на картинках в соцсетях.

Телеведущая пригласила в свое шоу известную российскуюмодель Марию Миногарову. Регина Тодоренко призналась собеседнице, что в еежизни не всегда все так радужно, как на картинках в соцсетях.В беседе Миногарова рассказала, что когда-то неудачно пошутила, даваяинтервью популярной радиостанции. После выхода в программы в эфир ее в буквальном смысле затравили в Сети. Регина Тодоренко отметила, что тоже постоянно сталкивается снегативом в свой адрес, более того, часто ее достижения и заслугиобесцениваются публикой."Иногда мне самой не очень нравится, что пишут: "Не ******,а подарили", "А понятно, как она в телевизор попала". Зачастую люди не хотятпринимать, то, что можно своей работой что-то заслужить", – призналась Тодоренков своем YouTube-шоу "Пятница с Региной".Телеведущая призналась, что для нее путь к успеху не был усыпанлепестками роз. Звезде пришлось пройти через множество трудностей."Никто до сих пор не знает, что я жила в маленькой однушке,в парадной, которой бегали крысы. И параллельно я гастролировала пять лет сгруппой, веселила народ и делала вид, что все классно, все супер. Мало кто обэтом знает", – продолжала Регина.После Тодоренко обратилась к Миногаровой с вопросом. "Не бывалоли такого у тебя, что ты приходишь домой и вроде бы уже очень популярна, и тебялюбят люди, у тебя десятки тысяч подписчиков в Instagram, а ты сидишь в этойоднушке, и думаешь: "Ну когда же будет лучше?" – уточнила телеведущая.Гостья проекта отметила, что, уже будучи достаточноизвестной, испытывала материальные трудности: нечем было платить за съемноежилье. Она решила подработать на выставке элитных авто. Модель должна была тридня по 12 часов не двигаясь стоять у машины, за это ей обещали 30 тысяч рублей."Я стою у Майбаха, в форме, и заходит девочка смотреть Майбахи говорит: "Я на вас подписана! А что вы тут стоите? Я-то думала, вы такаякрутая, а вы тут работаете", – с грустью рассказала модель .По словам манекенщицы, это был именно тот момент, когда онаподумала: "Ну, когда же все будет хорошо?" отметила, чтосейчас Марии Миногаровой можно только позавидовать, ведь модель смогла сделатькарьеру за рубежом.