Жил-был один алкаш, который всегда находил повод выпить. Решили его отучить, лишив всех поводов. Дали ему бутылку, заперли в квартире одного и смотрят. Наливает он стакан, подходит к зеркалу и чекается сам с собой: "За ваше здоровье!" Вынесли всю мебель... Дали пузырь, заперли, смотрят. Поймал он таракана, привязал к ноге нитку, отпустил. Таракан побежал, мужик - хлоп стакан: "За отъезд!" Назад за нитку притянул, еще - хлоп: "За приезд!" Перетравили всех тараканов, убрали ну просто все... Дали пузырь, заперли, смотрят. Мужик наливает, щелкает пару раз себе пальцами по горлу: "Тук-тук!" Сам себе отвечает: "Кто там?" "Сто грамм!" "Проходи!" - и опрокидывает стакан.
еще анекдот!