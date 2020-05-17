17.05.2020

2020-05-17 12:45:03

1738 случаев заболевания коронавирусом подтверждены во Владимирской области

По территории региона они распределились так:

342 - во Владимире,

276 - г. Петушинском,

217 - в Гусь-Хрустальном районе,

165 - в Ковровском,

159 - в Александровском,

152 - о. Муром,

94 - в Кольчугинском,

62 - в Судогодском,

54 - в Собинском,

50 - в Юрьев-Польском,

48 - в Киржачском,

31 - в Меленковском,

27 - в Камешково,

23 - в Суздальском,

21 - в Вязниках,

7 - в Радужном,

6 - в Гороховецком,

3 - в Селивановском.

Больше всего случаев заболевания - 21 - на 17 мая лабораторно подтверждено в Гусь-Хрустальном.

6 - во Владимире,

9 - в Александровском районе,

7 - в Муромском,

5 - в Камешковском,

4 - в Кольчугинском,

4 - в Юрьев-Польском,

3 - в Киржачском,

3 - в Судогодском,

3 - в Ковровском,

3 - в Меленковском,

1 - в Селивановском,

1 - в Собинском,

1 - в Суздальском.

Напомним, что больше всего - 88 случаев заражения - было выявлено 15 мая.