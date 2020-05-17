Председатель Совета директоров московского футбольного клуба Локомотив Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан железнодорожников покинут сразу восемь игроков.

Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков."Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно, – приводит слова Мещерякова Sportbox.ru. – Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин".В четверг, 15 мая, пресс-служба "Локомотива" объявила об уходе с поста главного тренера Юрия Семина. Его место в клубе займет серб Марко Николич, который приступит к своим новым обязанностям 1 июня 2020 года.Стоит отметить, что большинство болельщиков раскритиковали клуб за такое решение. Так объединение болельщиков "Локомотива" призвало руководство "красно-зеленых" подать в отставку.Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба. В 2016 году он в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил "железнодорожников". С тех пор клуб выиграл два раза Кубок России и один раз чемпионат страны.