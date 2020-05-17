Этот репортаж Вестей в субботу - о медсестрах и о медбратьях, о тех, кто обычно находится в тени врачей, но без кого не было бы ничего.

Этот репортаж "Вестей в субботу" — о медсестрах и о медбратьях, о тех, кто обычно находится в тени врачей, но без кого не было бы ничего."Я устала от кроссовок, спортивной одежды, быстрых сборов! Иногда хочется себя ощущать женщиной", — признается медсестра клинической больницы №1 Владивостока Лилия Валенко.На каблуках Лиля Валенко отдыхает от работы. Второй месяц она вместе с коллегами, врачами и медсестрами инфекционного госпиталя, живет в гостинице. Каждое утро отсюда их забирает автобус и везет на передовую войны с коронавирусом, в пульмонологический корпус.Вход в "красную зону" — всегда риск, несмотря на все средства защиты. Продержатся восьмичасовую смену в противочумном костюме — уже испытание. А ведь медсестры, лаборанты, фельдшеры в этой форме выполняют тяжелую работу. В операционных, палатах не отходят от пациентов в реанимации, берут кровь на анализы у заболевших коронавирусом, ставят капельницы. Во многом именно от среднего медперсонала зависит, насколько эффективным окажется назначенное врачом лечение.Медсестра в больнице всегда в тени доктора. Верный помощник, исполнитель, посредник между пациентом и врачом. Случайные люди в этой профессии надолго не задерживаются. Сюда идут только по призванию, как это и произошло с медбратом Сергеем Вербицким. Служил в артиллерийской бригаде в Мулино, работал в госпитале, а потом резко поменял специализацию. Дома папу после дежурства ждут две дочки и трехлетний сын. А здесь у него еще шестеро. Для этих малышей в кувезах он вместо мамы."Когда я первый раз пришел в отделение реанимации, понял, что это мое, что я должен здесь работать", — сказал Сергей Вербицкий, медбрат Перинатального центра воронежской клинической больницы №1.В пробирках кровь людей, зараженных COVID-19. Результат анализа ждут врачи, чтобы назначить курс лечения. Тридцатилетний стаж работы с вирусами здоровья не добавляет. Но уволится и найти работу без риска Елена Щедрина, лаборант клинико-диагностической лаборатории воронежской областной клинической больницы, никогда не планировала."Иногда устаешь и думаешь, Боже мой, когда же отпуск! А в отпуск пошел, неделю посидел там, уже чего-то не хватает, уже скучно", — отметила Щедрина.Без хирургического костюма, маски, и защитных очков пациенты Наталью Горбунову никогда и не видели. Она — медсестра-анестезист Во время операции ее обязанность — следить за параметрами жизнеобеспечения. Хотя поначалу ей сложно было самой не потерять сознание. Теперь уже крови не боится, но все равно каждая операция — это испытание на прочность. "Кто-то же должен этим заниматься. Почему не мы?" – сказала Наталья.