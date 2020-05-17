В семье актрисы Любови Толкалиной произошла жуткая трагедия. О случившемся знаменитость поведала лично

В семье актрисы Любови Толкалиной произошла жуткая трагедия. О случившемся знаменитость поведала личноПока россияне продолжают находиться дома из-за пандемии коронавируса, жизнь идет своим чередом. Однако горе людям приносит не только смертоносная инфекция.Актриса Любовь Толкалина обнародовала душераздирающий пост в своем "Инстаграме". Выяснилось, что на днях умерла любимая кошка звезды.О том, что именно произошло с питомцем, артистка предпочла не говорить. При этом звезда фильма "Феодосийская сказка" поделилась с поклонниками тем, какое значение для нее имел сфинкс Сатиша.Толкалина сообщила, что всегда считала кошку своей сестрой. Питомец был полноценным членом семьи.17 Май 2020 в 3:10 PDTИз-за случившегося знаменитость не смогла сдержать слез. На опубликованном коллаже Толкалина предстала вместе с Сатишей. Радостоное выражение лица звезды говорит о том, что она по-настоящему была привязана к кошке.Несмотря на всю трагичность ситуации, звезда подчеркнула, что в деревне к смерти относятся по-философски. "Бог дал, Бог взял", – написала Толкалина в Сети.Поклоннике выразили соболезнования в связи с утратой звезды. Пользователи отметили, что кончина домашнего животного всегда переносится тяжело.